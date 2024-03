Cameroun : Cavaye Yeguie Djibril décroche un nouveau mandat à la tête de l’Assemblée nationale

Pour la 32è fois consécutive, le député du RDPC issu du Mayo-Sava dans l’Extrême-Nord est élu président de la Chambre basse du Parlement.

Le renouvellement des bureaux est en cours au Parlement camerounais ce vendredi 22 mars 2024. A l’Assemblée nationale, aucun changement ne survient. Sans surprise, Cavaye Yeguié Djibril remporte l’élection à la tête du bureau de la Chambre. Seul candidat présenté par le Groupe parlementaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le député membre du Parlement depuis 1970 a obtenu 143 voix sur 156 suffrages exprimés contre 13 bulletins nuls.

A 84 ans, le natif de Mada dans l’arrondissement de Tokombéré renouvelle son engagement à ne pas faillir. « Plus que par le passé, je mettrai tout en œuvre pour mériter la très haute confiance. Plus que par le passé, je m’efforcerai encore contre vents et marées, sans état d’âme, d’assurer les missions qui sont les miennes », a déclaré l’ancien-nouveau président de l’Assemblée nationale lors de sa première prise de parole après réélection.

Les opérations électorales qui se sont poursuivies ont conduit à l’élection du député Hilarion Etong au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale. L’élection dirigée au début par le bureau d’âge présidée par la doyenne d’âge Laurentine Koa Mfegue s’est poursuivie par le président du bureau définitif. Les autres membres du bureau dont cinq vice-présidents, quatre questeurs et 12 secrétaires sont aussi au cours de la séance plénière en cours. Une séance qui a été précédée par une rencontre entre le secrétaire général du Comité central du Rdpc Jean Nkuete et les députés du groupe parlementaire dudit parti. A l’observation, le parti majoritaire au Parlement a opté pour le maintien.