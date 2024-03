CAN-Maroc 2025 : Kévin Nicaise entend entrer dans l’histoire avec les Saos du Tchad

Le sélectionneur tchadien est déterminé à qualifier la sélection de football sénior à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2024.

Les Saos du Tchad affrontent ce 22 mars 2024, les Dodos de l’île Maurice au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun. Il s’agit du match aller du tour préliminaire de la CAN Maroc-2025. Comme il est de coutume le sélectionneur des Saos, Kévin Nicaise Tatila, après avoir fait les derniers réglages, a obéit au rituel de la conférence de presse d’avant match. .

Interrogé sur l’état d’esprit du groupe, le technicien tchadien se dit confiant et déterminer à gagner ce match. « Oui on peut entrer dans l’histoire mais on va d’abord se concentrer sur ces deux matchs », déclare Kévin Nicaise, faisant allusion à la double confrontation contre l’Ile Maurice. Pour cet ancien footballeur, le Tchad a actuellement la meilleure équipe possible. Toutefois, il compte sur l’apport du 12ème joueur : « On espère avoir énormément le soutien des Tchadiens de Yaoundé. On lance un appel, s’ils viennent au stade nous supporter ce sera vraiment fantastique ; On a besoin d’eux », lance le sélectionneur.

Le capitaine et sans doute le joueur le plus côté de la sélection, Ninga Casimir laisse également entendre que ses coéquipiers et lui sont prêts pour cette confrontation. Lui également lance un cri d’alerte à l’endroit des supporters : « Contre la Gambie, ils étaient nombreux au stade », déclare l’attaquant tchadien. « Tout ce qu’on demande il faut que les supporters nous encouragent comme ils ont l’habitude de la faire. Et la victoire pourra suivre », poursuit-il.

Il est important de préciser que les matchs se jouet Aller-Retour. Le Tchad reçoit son match à Yaoundé parce que le pays n’a pas encore de stade homologué par la FIFA.

