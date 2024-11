Coopération : La Turquie entend mettre son expertise en matière d’aviation civile au profit du Tchad

Le nouvel ambassadeur de la Turquie au Tchad, Cem Utkan a été reçu dans le 26 novembre 2024, Fatima Goukouni Weddeye par, ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale.

Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le développement des infrastructures de transport, le secteur de l’aviation et la formation professionnelle. L’ambassadeur de la Turquie a souligné que les relations bilatérales entre les deux pays remontent bien avant l’indépendance du Tchad. Elles ont connu un essor significatif dans les domaines sociaux, éducatifs et commerciaux, avec des échanges en import ayant atteint un montant de plus de cinquante millions de dollars. A ce jour, la Turquie accueille plus de 3 000 étudiants tchadiens, témoignant ainsi de l’engagement de deux nations en matière d’éducation.

Le diplomate turc a également reconnu l’absence notable d’investisseurs turcs au Tchad, mais il a exprimé sa détermination à inverser cette tendance. Il a mis en avant l’expertise de la Turquie dans le domaine des infrastructures de transport, en particulier dans le secteur ferroviaire, et a proposé des collaborations futures.

Concernant l’aviation civile, il a été convenu que l’autorité de l’aviation civile turque pourrait offrir un soutien précieux à son homologue tchadienne à travers des échanges d’expériences et des programmes de formation.

Pour conclure, les deux personnalités se sont engagées à développer une synergie constructive dans les domaines relevant du ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, dans l’intérêt mutuel de leurs pays. L’ambassadeur Cem Utkan a également promis d’inviter une délégation du ministère à se rendre en Turquie pour une visite de travail.