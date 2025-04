Coopération : le Kosovo invite le Tchad à la conférence internationale sur la sécurité et la paix

Le Kosovo organise une conférence internationale sur la sécurité et la paix les 2-3 juin 2025. Le Tchad est invité y participer à cet événement.

En marge du Forum diplomatique d’Antalya, le 12 avril 2025, le ministre d’État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a eu un entretien avec la présidente de la République du Kosovo, Dr Vjosa Osmani Sadriu. Les deux parties ont exploré des pistes concrètes pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et agricole, tout en évoquant d’autres secteurs d’intérêt commun.

Le Kosovo, qui organise une conférence internationale sur la sécurité et la paix, a saisi l’occasion pour officiellement invité le Tchad à y participer. Cet événement, vise à échanger sur les expériences et les solutions face aux défis sécuritaires. Pour le Tchad, cette invitation revêt une importance stratégique. En effet, le pays, encerclé par des zones de turbulences et confronté à la menace croissante des groupes terroristes dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, place la sécurité au cœur de ses priorités.