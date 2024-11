Derby de Londres, Barcelone inarrêtable et Serie A enflammée : pariez sur les meilleurs matchs du week-end !

La saison de football est en pleine effervescence et de plus en plus de fans se demandent : « Comment gagner aux paris sportifs ? » Nous avons préparé un aperçu des matchs les plus importants de la semaine et espérons qu’il vous aidera à faire les bons pronostics.

Chelsea vs Arsenal, 10 novembre

La saison dernière, Arsenal prétendait au titre, tandis que Chelsea luttait pour s’insérer dans le top 6 de l’EPL. Cependant, après 10 tours de la nouvelle édition, les deux équipes totalisent 18 unités chacune et une série de revers. Les Blues ont perdu contre Liverpool, se sont quittés sur un nul contre Manchester United et Nottingham Forest, mais sont quand même venus à bout de Newcastle. L’équipe de Mikel Arteta s’est inclinée face aux Magpies et Bournemouth et a partagé les points avec Liverpool.

Lors du dernier match, Arsenal a étrillé Chelsea sur le score de 5-0. De plus, les Blues n’arrivent pas à battre l’équipe de Mikel Arteta pendant 5 matchs consécutifs. Enzo Maresca sera-t-il en mesure de redresser la situation ?

Cotes : V1 – 2.823, X – 3.69, V2 – 2.497

Real Sociedad – FC Barcelone, 10 novembre

Le FC Barcelone se montre incroyable et si l’UEFA devait décerner un prix pour le match le plus dingue de la saison, les Blaugrana pourraient bien l’empocher après une victoire à l’extérieur contre son rival numéro 1. Les pépites de Hansi Flick n’ont fait qu’une bouchée des Merengue à Madrid sur le score de 4-0, tandis qu’en Ligue des champions, ils ont dominé le Bayern 4-1. Les Catalans semblent être l’équipe la plus forte d’Europe en ce moment et n’ont pas l’intention de lever le pied de l’accélérateur.

La Real Sociedad est lovée dans le ventre mou du classement et est la lanterne rouge de Liga par prestation à domicile. La dernière fois que les Basques ont pris le dessus sur le Barça sur leur terrain, c’était il y a plus de 8 ans. La Sociedad sera-t-elle en mesure de dérailler le leader du championnat ?

Cotes : V1 – 4.42, X – 4.06, V2 – 1.841

Inter Milan – SSC Naples, 10 novembre

La saison dernière, l’Inter n’avait pas de rival dans la lutte pour le titre, mais Antonio Conte est de retour en Serie A. Naples était en tête du classement jusqu’à la dernière journée, mais après une déroute inattendue contre l’Atalanta sur le score de 0:3, l’équipe de Simone Inzaghi s’est retrouvée à une longueur des Partenopei. Beaucoup ont immédiatement critiqué les Napolitains, mais les résultats de l’Inter contre les géants de la Serie A ne sont pas non plus impressionnants. Cet automne, les Nerazzurri se sont inclinés face à l’AC Milan et ont été accrochés par la Juventus après avoir mené de deux buts, la Vieille Dame ne se montrant pas meilleure que les Turinois.

Le Napoli a fortement remanié son effectif au cours de l’été, mais Antonio Conte est capable d’adapter rapidement le jeu des siens et d’obtenir des résultats dans les grands matches. L’Inter restant favori, les deux équipes se battront à armes égales pour conforter leurs ambitions pour le titre.

Cotes : V1 – 1.914, X – 3.845, V2 – 4.29

