La Ligue Tchadienne des Droits des Femmes et l’Association Avocats pour Tous s’engagent à travailler ensemble

Une Convention de collaboration a été signée le 06 avril 2024, entre Ligue Tchadienne des Droits des Femmes et l’Association Avocats pour Tous (APT).

D’après la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes, ce partenariat marque un pas significatif vers l’accès à une assistance juridique et judiciaire équitable pour les victimes les plus vulnérables de la société tchadienne. Elle laisse entendre qu’elle a longtemps œuvré pour promouvoir l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et la lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre.

« Cependant, notre engagement n’a jamais été aussi fort que lorsqu’il s’agit de garantir que les voix des victimes soient entendues et que la justice soit rendue. »

Pour la Ligue, l’expertise juridique de l’Association Avocats pour Tous et leur engagement envers les droits de l’Homme sont des atouts inestimables dans la quête commune de la justice.

« Ensemble, nous nous engageons à fournir une assistance juridique et judiciaire efficace et sans faille aux victimes, en veillant à ce qu’elles puissent exercer leurs droits fondamentaux dans le respect et la dignité. »

Les deux entités entendent travailler main dans la main pour faire en sorte que la loi ne soit pas seulement un concept abstrait, mais une force tangible au service de ceux qui en ont le plus besoin. « Nous aspirons à ce que ce partenariat devienne un exemple inspirant de collaboration et de solidarité dans notre communauté », souligne les responsables de la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes.