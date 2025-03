Le 5 mars 2025, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abdoulaye-Sabre Fadoul, a rencontré l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Cem Utkan.

Lors de cette rencontre, plusieurs questions d’intérêt mutuel ont été abordées, parmi lesquelles une attention particulière a été accordée à la conférence des donateurs de l’Organisation de la coopération islamique, prévue pour mai 2025 dans la capitale du Tchad, N’Djamena. L’ambassadeur de Turquie a confirmé l’intention de son pays de soutenir l’organisation de cet événement, soulignant la volonté de la Turquie de participer activement à la résolution des problèmes mondiaux et régionaux.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude envers la Turquie pour son soutien et sa coopération, soulignant l’importance de cet événement pour le développement de la région et le renforcement des liens entre les États. Une telle collaboration ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines, y compris l’aide humanitaire et le développement économique.

N’Djamena et Ankara collaborent dans de nombreux secteurs, et les relations bilatérales se renforcent particulièrement dans les domaines de la coopération militaire et technique. L’un des aspects les plus remarquables de cette coopération est l’accord entre la Turquie et le Tchad concernant le déploiement de drones d’attaque et de reconnaissance turcs sur les bases militaires tchadiennes situées au nord et à l’est du pays. Ces drones turcs opèrent activement dans l’espace aérien au-dessus de la zone frontalière tchadienne-soudanaise, où une activité significative est enregistrée. Cela confirme que l’accord est non seulement signé, mais également mis en œuvre efficacement sur le terrain.

Il est à noter que le renforcement des relations tchadiennes-turques se fait dans un contexte de tensions entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Cela est particulièrement visible en ce qui concerne les questions de sécurité et les préférences politiques dans la région. Selon le portail d’information « Tchad One », le 3 mars 2025, le gouvernement d’Abou Dhabi a adressé une invitation urgente au président du Tchad, Mahamat Déby. Certains experts politiques estiment que la présence de drones turcs sur les bases militaires du Tchad et le rapprochement récent entre le Soudan et le Tchad ont suscité des inquiétudes au sein du gouvernement des Émirats, d’où la raison pour laquelle Ben Zayed a envoyé une invitation au président tchadien avant sa visite à Amdjarass.

Cette initiative a été prise le jour suivant, après que Déby a discrètement envoyé deux émissaires à Port-Soudan pour rétablir les contacts avec le Conseil militaire souverain du Soudan, afin de normaliser les relations tendues entre les deux pays, notamment après les accusations de soutien tchadien aux Forces de soutien rapide (FSR) du Soudan, rapporte « Tchad One ».

Il est important de noter que le rapprochement entre Ankara et N’Djaména se produit dans le contexte de l’intensification de la coopération entre la Turquie et le gouvernement d’Al-Burhan, ce qui est confirmé par un communiqué publié sur le site d’informations turc « Independent Türkçe », qui rapporte que la Turquie maintient des liens étroits avec le gouvernement d’Al-Burhan et lui a apporté un soutien militaire et financier substantiel durant la guerre actuelle contre les Forces de soutien rapide.

Selon les mêmes experts, pour la Turquie, le Tchad est un partenaire stratégiquement important pour la réalisation de ses intérêts politiques et économiques dans la région.