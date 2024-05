Présidentielle au Tchad : un numéro avec des indicatifs français menace le président du Conseil Constitutionnel

Me Jean Bernard Padaré, président du Conseil Constitutionnel au Tchad a reçu des messages de menaces, relatif au processus électoral en cours. Le numéro de l’expéditeur est précédé de l’indicatif de la France.

« Dans le cadre des élections présidentielles du Tchad, deux personnalités en charge de la supervision du processus électoral, Jean Bernard Padaré, président du conseil constitutionnel, et Ahmat Bartchiret, à la tête de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), ont été la cible de menaces par SMS provenant de numéros avec des indicatifs français », signale TribuneEchos.

Voici l’intégralité du message tel que formulé : « Monsieur Jean Bernard Padaré, Le processus électoral tchadien est suivi de très près depuis Paris, ainsi que par l’Union Européenne, l’Union Africaine et les Etats-Unis. De l’avis général, la volonté d’alternance du peuple tchadien est inéluctable : s’y opposer par la fraude et la force ne peut conduire qu’au désastre. Votre rôle personnel est également suivi avec la plus grande attention. Vous devez savoir que toute violation sera impitoyablement sanctionnée. Il est donc souhaitable, pour vous-même et vos proches que votre comportement soit irréprochable.

La même vigilance sera de mise, demain, pour protéger et récompenser ceux qui auront joué un rôle positif. »

La réponse du président du Conseil constitutionnel : « Je dois prendre votre message comme une menace ou intimidation ? En tout cas vous vous êtes trompés de personne et de cible. »