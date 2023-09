Séisme au Maroc : le Tchad adresse un message de soutien

Suite au violent séisme qui a frappé la ville marocaine de Marrakech dans la nuit du 08 au 09 septembre 2023, le Tchad adresse un message de compassion.

Le Tchad à travers son ministère des Affaires étrangères, adresse un message de compassion et de solidarité au peuple marocain en général et singulièrement aux familles des victimes, suite à la catastrophe naturelle du 08 au 09 septembre. Le séisme a occasionné plusieurs victimes et et d’importants dégâts matériels.

« En cette circonstance douloureuse, le ministre d’Etat exprime en son nom propre et au nom de son département, sa compassion et sa solidarité au peuple marocain en général et singulièrement aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. »

Il est à noter que plus de 2000 morts ont d’ores et déjà été enregistrés, de nombreux blessés sont également signalés.