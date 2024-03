Tchad : 8 mars 2024, Mahamat Idriss Deby adresse un message aux femmes

A l’occasion de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars, le président tchadien de transition, Mahamat Idriss Deby Itno formule un message de soutien et d’appel au travail.

« Au matin de ce 8 mars 2024, je voudrais saluer vivement l’apport de la femme tchadienne dans la construction et la consolidation de la paix, de l’unité et de la cohésion sociale dans notre cher et beau pays.

Je tiens également à renouveler mon soutien inconditionnel aux nobles causes féminines, notamment celles en relation avec leur quête quotidienne d’équité, de justice, de respect et d’émancipation.

Nous devons travailler ensemble pour éliminer les violences auxquelles elles sont confrontées, mais aussi, promouvoir dans une large mesure, le rôle et la place de femme dans notre société et garantir que chacune d’entre elles puisse réaliser son plein potentiel, dans un Tchad uni, prospère et havre de paix.

Joyeuse Journée internationale de la femme. » Mahamat Idriss Deby, président de transition.