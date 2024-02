Tchad : Accord trouvé pour le retour de Mahamat Ahmat Lazina au pays

Un an après son exil, l’ancien ministre de l’Environnement, Mahamat Ahmat Lazina et le gouvernement, ont signé accord pour le retour de ce dernier au pays.

Du 07 au 08 février 2024 le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans le processus de la transition tchadienne a conduit les pourparlers pour le retour de Mahamat Ahmat Lazina au bercail. La partie tchadienne était représentée à ces échanges par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abderaman Koulamallah.

Le porte-parole du gouvernement, signale que, l’objectif de cette mission est d’harmoniser les points de vue concernant le retour du leader du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad (Mnct), Mahamat Lazina.

A l’issue des échanges, Lazina a exprimé son désir de revenir au Tchad et s’est montré réceptif à un dialogue ouvert et constructif. Dans un esprit d’apaisement et de réconciliation nationale. Ainsi, le : « gouvernement a accepté de faciliter son retour et de garantir Sa sécurité », confie Abderaman Koulamallah.

L’ancien ministre de l’Environnement en exil a également exprimé sa volonté de ne pas entreprendre d’activités politiques perturbatrices.

En retour, le gouvernement s’est engagé, tout en respectant l’indépendance de la justice, à plaider en faveur d’un examen plus approfondi de la situation de Monsieur Lazina.