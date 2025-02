Tchad : assassinat de Yaya Dillo, la famille saisit la justice française et les instances internationales

Un an, jour pour jour, après l’assassinat de l’ancien opposant politique Yaya Dillo Djérou, président du Parti Socialiste sans Frontières (PSF), sa famille annonce qu’elle va saisir la justice française et les instances internationales pour obtenir justice et vérité.

La famille de Yaya Dillo a confié l’affaire à un cabinet d’avocats établi à Paris. Ledit cabinet, appartenant au réseau Kimia Avocats, représenté par Maîtres Pierre Masquart et Charles-Stéphane Marchiani, a produit un communiqué ce jour pour annoncer les actions à mener pour faire la lumière sur le meurtre de l’homme politique. « Face à l’inertie des autorités tchadiennes et à l’absence de l’enquête internationale indépendante pourtant promise par le président tchadien Mahamat Idriss Déby et l’ancien Premier ministre Succès Masra, la famille de Yaya Dillo Djérou, représentée par son frère M. Ousmane Dillo Djérou, a mandaté Maître Pierre Masquart et Maître Charles-Stéphane Marchiani, membres du réseau Kimia Avocats, afin d’engager toutes les procédures requises pour que les auteurs, les commanditaires et les complices de cet assassinat politique soient identifiés. »

Le cabinet rappelle que, le 28 février 2024, à un mois de l’élection présidentielle, « le président Yaya Dillo Djérou était tué lors de l’assaut du siège de son parti par les forces de sécurité tchadiennes ». « Qualifié d’exécution extrajudiciaire par de nombreuses organisations de défense des droits humains, cet acte s’inscrit dans un climat de répression accrue contre l’opposition tchadienne et d’atteintes aux libertés fondamentales », poursuit le communiqué.

Le mandat confié aux avocats vise à engager dans les jours prochains de nouvelles actions et plaintes devant :

les juridictions françaises compétentes ;

le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires et/ou le comité des droits de l’homme de l’ONU ;

la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de l’Union africaine.

« L’impunité ne peut pas être la règle. Nous voulons que la lumière soit faite sur l’assassinat de Yaya Dillo et que les responsables rendent des comptes », déclare Ousmane Dillo Djérou, porte-parole de la famille.