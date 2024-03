Tchad : baccalauréat 2024, fin de l’enrôlement des candidats à N’Djaména

L’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2024, pour la commune de N’Djamena s’est achevé le 13 mars 2024.

L’Office national des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) annonce la fin de la première phase de l’enrôlement biométrique au baccalauréat. L’opération qui avait débuté le 27 février au Lycée d’Habena a duré 15 jours. Elle constitue la première étape et la plus importante du processus, en termes du nombre des candidats.

Pendant cette période 39.506 candidats venus de 304 établissements d’enseignement secondaire ont été enrôlés. D’après l’ONECS « ce travail de titan a été réalisé en si peu de temps grâce au professionnalisme des techniciens en charge de ce dossier, mais aussi et surtout, grâce au management de l’équipe dirigeante … qui a su mettre à la disposition des techniciens, le matériel nécessaire pour le travail. »

Le directeur des Examens et Concours, par ailleurs Coordonnateur du baccalauréat, Dr Abakar mahamat hassaballah s’est rendu sur les sites de l’opération d’enrôlement biométrique pour s’imprégner des réalités du terrain.

Le cap sera mis bientôt sur les autres provinces du pays.