Tchad-Cameroun : démarrage de la pose de l’enrobé du pont sur le fleuve Logone

Le 28 novembre 2023, les travaux de pose de la couche de roulement sur le pont sur le Logone, reliant Bongor au Tchad et Yagoua au Cameroun ont débuté.

L’annonce a été faite par le ministère camerounais des Travaux publics et partagé par celui des Infrastructures et du Désenclavement du Tchad. Après les travaux d’étanchéité, l’entreprise en charge des travaux a entamé, la pose de l’enrobé. « Selon le chronogramme des travaux, la construction du pont en elle-même s’achèvera à la fin de cette année 2023, resteront donc les travaux d’aménagement des voies d’accès. », rappelle le gouvernement camerounais.

Il est à préciser que la construction du pont sur le fleuve Logone et ses voies de raccordement entre Yagoua et Bongor est le fruit d’un financement tripartite. Notamment par les État du Cameroun et du Tchad ; et la Banque Africaine de Développement et l’Union Européenne. Le montant de réalisation de ce projet s’élève à 73 990 000 000 f Cfa. D’une longueur de 620 mètres, ce pont servira à relier via une route de 14,1 kilomètres la ville de Yagoua, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, et celle de Bongor, au sud du Tchad.