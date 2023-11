Tchad : élection à la fédération de football, une seule candidature retenue

Le Comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association (CONOR/FTFA), a dévoilé le 20 novembre 2023, le nom du seul candidat retenu pour l’élection prochaine.

Le Comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association (CONOR/FTFA), agissant comme Commission électorale, fait savoir qu’à l’issue d’examen et de délibération des candidatures à l’élection du Conseil de la FTFA et à l’aune des critères d’éligibilité définis par les statuts de la FTFA, une seule liste a été retenue et validée par la commission à l’unanimité. Il s’agit l’ancien maire de la ville de N’Djaména, Wang Laouna Foullah Ibrahim Norbert (candidat président)

Le CONOR rappelle que cette liste sera soumise aux élections prévues le 30 novembre 2023.

Par ailleurs, suite à l’adoption du calendrier électoral par l’assemblée générale de la FTFA du 25 octobre 2023, et au vu des articles 35 et 85 des Statuts de la FTFA, le CONOR convoque donc une assemblée générale extraordinaire élective le 30 novembre 2023 à N’Djaména.