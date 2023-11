Tchad : la ministre de la Femme achève sa tournée dans le Sud

Le département de Goundi marque la fin de la province du Mandoul, marque la fin de la tournée de la ministre de la Femme, Amina Principle Longoh.

Les services du ministère font savoir qu’elle a rencontré ce matin du 06 novembre, à Goundi , la population à travers les différentes couches sociales. L’objectif de cette visite s’inscrit, apprend-on, dans le cadre d’appui aux coordinations féminines, aux personnes vivant avec un handicap et les personnes démunies, aussi, d’échanger avec les populations locales afin de comprendre leurs besoins réels et les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien à savoir le manque des infrastructures de base, l’accès à l’éducation, l’implantation des instituts de formation etc.

A chaque étape, la ministre d’État prend : « note des différents cris de cœur de la population, qui parfois avec des réponses séances tenantes et d’autres seront traduit dans les faits les jours à venir. »