Tchad : la Presse libre africaine demande la libération immédiate du journaliste Mbaindinguim

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA), dénonce l’interpellation arbitraire et la détention du directeur de publication de l’hebdomadaire « Le Pays », Mbaindinguim Monodji Olivier par ailleurs correspondant local de Rfi.

L’homme de médias a été arrêté le 05 mars 2025 à son bureau et conduit dans les locaux de la Coordination de la police judiciaire, à N’Djaména. L’UJPLA dénonce d’autant plus cette détention du journaliste qu’elle est intervenue dans une opacité surprenante et totale sans que le mis en cause, son avocat et sa famille professionnelle et biologique ne soient informés du motif de son interpellation.

« L’absence de tout fondement et document juridique dans cette interpellation est une violation grave de la liberté du journaliste, de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et des droits humains fondamentaux reconnus au niveau international. »

L’UJPLA exprime sa vive inquiétude et appelle les autorités tchadiennes à respecter la liberté de la presse, à garantir la sécurité des journalistes et à veiller à ce que si procédure judiciaire, il y a, elle soit menée dans le respect des règles et principes de l’Etat de droit.

L’Union demande la libération immédiate du journaliste Mbaïndiguim Monodji Olivier, et la fin de toutes les formes de harcèlement et/ ou d’intimidation à l’encontre des journalistes dans l’exercice de leur métier.