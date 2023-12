Tchad : Lancement du  module E-taxe pour le recouvrement fiscal

Le module a été officiellement lancé lundi 11 décembre 2023, par la Direction Générale des impôts en présence du ministre des finances Tahir Hamid Ngulin.

La présentation du projet facturation normalisée et électronique, et le module de recouvrement des impôts sont officiellement opérationnelles. En effet, le directeur général des Impôts, Mbaïrari Bari Henri a indiqué au cours de cette cérémonie que, ce lancement est accompagné de l’instauration de la facture électronique normalisée et cela représente une avancée capitale pour plus d’efficacité et de transparence.

Pour le ministre des Finances, du Budget et Comptes Publics, Tahir Hamid Ngulin, cet événement marque une étape significative dans l’évolution des services fiscaux. Le ministre a aussi ajouté que, le module recouvrement dans eTax représente une avancée majeure dans la facilitation des paiements des contribuables, offrant des solutions innovantes pour simplifier et rendre plus efficace le processus de recouvrement des impôts. La présentation du système de la facture normalisée présentera un cadre standardisé pour la facturation électronique, renforçant ainsi la transparence et la conformité fiscale.

Il faut rappeler que, le lancement de ces deux fonctionnalités s’inscrit dans la vision du gouvernement « à favoriser un environnement fiscal plus juste, équitable et efficient pour tous les acteurs économiques de notre pays, tout en nous adaptant aux évolutions constantes du monde numérique ». Apprend-on du DG des impôts MBairari Bari Henri.