Tchad : lancement d’une caravane nationale pour la cohésion sociale

Le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, a procédé jeudi 21 décembre 2023, au lancement de la caravane pour la cohésion sociale au Tchad.

C’est avec l’appui technique et financier de son partenaire, PNUD-Tchad, que cette caravane a été lancée. En effet, cette s’inscrit donc dans une logique d’information et de sensibilisation sur la Cohésion Sociale, la prévention et la résolution pacifique des conflits et d’amener les populations à en saisir les enjeux de la paix durant cette phase cruciale post-consultation référendaire.

Elle cible les acteurs impliqués sur les thématiques relatives à la paix sur toute l’étendue du territoire national. Pour le bon fonctionnement de cette caravane post-consultation référendaire, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, demande aux différentes autorités administratives, civiles, religieuses et militaires, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette caravane dans tous les chefs-lieux des provinces du Tchad.

Rappelons que la caravane nationale sur la cohésion sociale au Tchad va se dérouler du 21 décembre 2023 au 07 janvier 2024.