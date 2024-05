Tchad : le ministère de la Santé valide la gestion de la chiomio-prévention du paludisme

Le directeur général de la santé publique Dr Yam Madji Aliace a lancé le 28 avril 2024à Koundoul, un atelier de validation des micro-plans, de formation sur les outils de gestion de la chiomio-prevention du paludisme saisonnier 2024.

Il explique que la chiomio-prevention du paludisme saisonnier CPS est une intervention efficace contre le paludisme, recommandée par l’OMS, qui est adoptée et mise en œuvre par le Tchad depuis 2013, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels le Fonds Mondial. Aussi, la lutte contre le paludisme reste confrontée à certains défis de taille dont l’insuffisance des ressources ainsi que la couverture géographique de l’ensemble de la population, fait-il savoir.

Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme Dr Mahamat Saleh Issakha Diar a indiqué que le but de cet atelier est d’améliorer la mise en œuvre de la campagne CPS 2024 dans les districts sanitaires appuyés par le Fonds Mondial, de valider tous les micro-plans de la CPS 2023 appuyés par le Fonds Mondial, de former tous les participants sur l’utilisation des outils de gestion de la CPS 2024 validés par le niveau central. Il invite les participants à se familiariser avec les concepts de la digitalisation et la prise en main d’une tablette.

Dans ce nouveau plan stratégique 2024-2028, le ministère de la santé publique compte organiser la CPS dans les 141 districts sanitaires éligibles selon l’étude de stratification faite par le PNLP en 2022.

Dans le cadre de la campagne de 2024, le programme national de lutte contre le paludisme PNLP, avec l’appui du programme d’appui à la lutte anti-tuberculose PALAT et le programme des nations unies pour le développement PNUD, a élaboré 43 micro-plans pour les districts sanitaires, bénéficiaires de la subvention du Fonds Mondial.