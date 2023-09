Tchad : le ministère de l’Enseignement supérieur demande une hausse de son budget

À l’occasion du lancement officiel de la rentrée académique 2023-2024 prévue pour le lundi 02 octobre 2023, le ministre de l’Enseignement supérieur demande au gouvernement de revoir à la hausse le budget de son département.

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a fait un point de presse relatif à la prochaine rentrée académique. Dans sa communication, Tom Erdimi instruit les acteurs de l’enseignement supérieur à bien gérer cette nouvelle rentrée académique avec le plus grand soin afin d’éviter désormais les années élastiques ou blanches.

D’après le patron de l’enseignement, la refondation de l’enseignement supérieur nécessite la conjugaison d’efforts de tous. Ainsi pour la reprise des cours, le ministre invite le gouvernement à revoir à la hausse le budget du ministère afin de juguler les difficultés rencontrées. Il demande également au CNOU de mieux organiser la restauration et le transport qualitativement et quantitativement.

A l’UNET, le ministre de l’Enseignement demande d’œuvrer dans le sens de la stabilité et de la paix sociale ; aux partenaires sociaux d’en tenir compte du pacte social triennal et aux Responsables des institutions d’enseignement supérieur d’œuvrer dans la bonne gouvernance et la transparence.