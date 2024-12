Tchad : le ministre de la jeunesse invite les agents de l’ANVOLT à la performance

Abakar Djermah Aumi a effectué une visite de travail le 5 décembre 2024 à l’Agence Nationale des Volontariat du Tchad (ANVOLT.)

Dans son allocution, en face du personnel, le ministre a exhorté les agents à la performance dans leur service, pour donner un nouveau souffle à la jeunesse tchadienne. Comme exemple pour illustrer ses propos, il a cité la jeunesse du Rwanda, qui est au centre de la gouvernance de son pays. Aussi, la dynamique gouvernementale au Burkina Faso qui accentue la promotion des entrepreneurs locaux par la consommation massive de la production locale.

Le membre du gouvernement demande à la jeunesse tchadienne ne pas avoir peur d’oser, car elle doit changer sa manière pour apporter un nouveau paradigme dans l’entreprenariat au Tchad. « Il faut sortir de sa zone de confort » a-t-il insisté.

Il a souligné que l’Agence Nationale de Volontariat du Tchad est la pierre angulaire du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’année 2025.

Il faut rappeler que les domaines d’intervention de (ANVOLT) sont entre autres, l’appui aux programmes de santé et de l’éducation ; la protection civile et humanitaire ; la préservation de l’environnement ; la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) et la consolidation de la solidarité et l’intégration nationale.