Tchad : le ministre des Infrastructures annonce plusieurs chantiers dans le Sud

En séjour dans la partie méridionale depuis le 17 mars 2024, le ministre des Infrastructures et du désenclavement, Aziz Mahamat Saleh, ordonne la reprise des chantiers arrêtés et le lancement de nouveaux projets.

La province de la Tandjilé a marqué, dimanche dernier le début de la tournée méridionale d’Aziz Mahamat Saleh. Dans cette circonscription, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, a ordonné la reprise de la construction de la route Djoumane Lai long de 82 Km, en arrêt. Ce projet a démarré en 2021 et peine à avancer.

A Doba, chef-lieu de la province du Logone Oriental, Aziz Mahamat Saleh et les experts qui l’accompagnent ont inspecté les travaux de la voirie urbaine. Il s’agit d’un projet de bitumage de 15 Km reparti sur 13 rues à travers la localité. Il est prévu que ces rues soient dimensionnées en 2×1 voie et 2×2 voies avec éclairages en énergie solaire. D’après les experts, le taux d’avancement est de 6,55%, l’exécution des travaux est confiée à l’entreprise Sogea Satom et sous la supervision technique de la mission de contrôle. Le projet est financé par l’Etat tchadien.

En arrêt de travaux depuis février 2021, suite au retrait d’un des bailleurs, la délégation annonce la reprise des travaux sur le tronçon Kyabé-Singako.

A sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, le ministre constate que le projet de bitumage de 11,5 Km de rues connait un retard significatif. Seulement 11% de réalisation sur un taux de décaissement de fonds chiffré à 36% sont enregistrés. Des arrêts de travaux sont observés dès lors et l’entreprise SNR, en charge des travaux n’affiche aucune volonté de reprise du chantier.

Dans la province du Mandoul, le ministre des Infrastructures annonce la construction d’u nouveau pont sur le fleuve Mandoul. Précisons ici que la voie de franchissement sur l’axe Bedaya-Moissala se montre défectueuse et présente des risques d’effondrement. Ainsi, le nouveau pont qui sera construit sur le fleuve Mandoul, entre dans le cadre du Projet de Mobilité et Connectivité Rurale (PMCR) financé par la Banque Mondiale.

Moundou dans la province du Logone Occidental, bénéficie pour sa part des apports infrastructurels sur le plan académique. Des édifices ont été construits pour éviter aux étudiants de se déplacer dans les Lycées pour faire cours. L’établissement universitaire bénéficie, de trois (03) blocs bâtiments. Notamment, deux bâtiments en R+2 qui abriteront les facultés des sciences sociales et des lettres et comprennent des salles de classes et des amphithéâtres. L’autre bâtiment en R+2 servira de locaux pour la présidence de l’académie.