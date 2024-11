Tchad : le premier ministre s’entretient avec le Conseil supérieur des affaires islamiques

Allah Maye Halina, premier ministre, chef du Gouvernement, a reçu en audience Cheick Abdadayim Abdallah Ousman, premier vice-président et secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad.

Cette rencontre intervient dans un contexte où la sécurité et la paix sont des priorités majeures pour le pays. Les deux personnalités ont abordé la question de la sécurité dans la province du Lac Tchad, une région qui fait face à des défis sécuritaires. « Le premier ministre a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre les autorités gouvernementales et les leaders religieux pour lutter contre l’insécurité, en l’occurrence la menace de la secte Boko Haram et promouvoir la paix », rapporte la communication de la Primature.

Un autre point essentiel de cette audience a été la préparation de la célébration de la Journée de la Cohabitation Pacifique et de la Concorde Nationale, qui aura lieu le 28 novembre prochain. Cet événement vise à renforcer les liens entre les différentes communautés du Tchad et à promouvoir un message de tolérance et d’harmonie.

Dans ce cadre, le premier ministre a exhorté les hommes de Dieu à intensifier leurs prières pour la paix et la sécurité. Il a également souligné que le rôle des leaders religieux est primordial pour diffuser des messages de paix et mobiliser les citoyens autour des valeurs communes.