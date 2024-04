Tchad : les travaux de validation de la mise en œuvre de la Convention sur l’eau en cours

Du 04 au 05 avril 2024, N’Djaména abrite les travaux de l’atelier de validation de la stratégie et du plan de la mise en œuvre de la convention sur l’eau.

L’atelier de validation du document stratégique et du plan de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eaux transfrontaliers et des lacs internationaux est de parvenir à la validation de la stratégie et du plan de la mise en œuvre de la convention sur l’eau.

Le chargé des affaires juridiques, au Secrétariat de la convention sur l’eau, Komlan Sangbana explique que, la validation de cette stratégie devrait contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques du pays en créant les conditions nécessaires pour une gestion durable des ressources en eau.

Le ministre de l’eau et de l’Assainissement Passale Kanabe Marcelin souligne que, que la convention sur l’eau offre un cadre juridique international solide et une plateforme institutionnelle permettant aux parties de discuter de la coopération en matière d’eaux transfrontalières et de partager les connaissances et expériences dans de nombreux domaines liés à la gestion et la protection des eaux.

Il assure que, cet atelier permettra aux acteurs clés d’adopter une stratégie et le plan de mise en œuvre effective des activités proposées dans le plan en question.

Pour mémoire, le Tchad, premier pays africain à adhérer à la Convention en mai 2018.