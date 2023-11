Tchad : l’Ordre national des architectes reçu à la primature

Le chef du gouvernement Saleh Kebzabo a reçu en audience, le jeudi 16 novembre 2023, une délégation de l’Ordre National des Architectes du Tchad (ONAT), conduite par son président, Senoussi Ahmat Senoussi.

La délégation est venue échanger avec le premier ministre sur les conditions d’exercice de l’architecture au Tchad, ainsi que les textes qui la régissent.

Quelques points ont été discutés au cours de cette audience, notamment l’application du décret portant création de l’Ordre National des Architectes et celui relatif au permis de construire dans la ville de N’Djaména, la mise en circuit administratif de la loi sur l’architecture afin de contribuer à la construction des villes tchadiennes, et enfin le soutien et la contribution des architectes à la transition en cours.

L’ordre se porte volontaire pour proposer une maquette de construction de la ville de N’Djaména qui répondra aux normes de développement, et qui augmentera la résilience de la ville face au changement climatique, à l’évolution démographique, et aux conditions de transport…

Constatant la jeunesse des architectes tchadiens, le Premier ministre Saleh Kebzabo les a encouragés à profiter de leurs jeunes âges pour augmenter leurs créativités et proposer des œuvres plus originales et exaltantes. « C’est en cela seulement que vous contribuerez de manière efficace au développement du Tchad » a-t-il conclu.

Source : primature