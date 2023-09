Tchad : plusieurs fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en retard au travail

A l’issue d’une visite inopinée ce 14 septembre 2023, la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Kassiré Housna constate que les agents ne respectent pas les heures d’arrivée au travail.

Au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, ceux qui ont trainé les pas pour venir au travail ont été surpris ce jour. 7H 30 précises, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Kassiré Housna Isabelle demande aux agents de la sécurité en faction de bloquer les portes d’entrée du ministère.

Sous le regard alerte de Mme le Secrétaire d’Etat, les agents de la sécurité s’exécutent. Et ceux qui ont l’habitude de venir après 7h 30 ont eu la désagréable surprise de constater que les portails d’entrée sont hermétiquement fermés.

Certains retardataires ont eu accès au bâtiment qu’après avoir été sommés de rester quelques minutes sous une pluie menaçante.

Après avoir supervisé les arrivées des retardataires, Mme Kassiré Isabelle Housna, accompagnée de l’Inspecteur Général, du Porte-Parole, du Directeur Général de l’Administration et quelques responsables du département, inspecte les différents bureaux de deux tours A et B. Elle a vérifié un à un tous les bureaux et le constat est alarmant. A part ceux qui seraient en déplacement ou excusés pour des cas de maladie, nombreux sont les bureaux qui sont fermés et leurs occupants absents.

Pour le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, cette visite inopinée est de constater de visu la présence effective des agents sur leurs lieux de travail et d’appeler ces derniers à la conscience professionnelle.

Bon à savoir que le travail dans l’administration publique, selon le terme du décret n° 187/PR/MFPT/1996, commence de 7h à 15H30 de lundi à jeudi et de 7H à 12H, le vendredi.

