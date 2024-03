Après deux jours de nouvelles inquiétantes et d’incertitude, les médias tchadiens rapportent que la situation dans le pays est revenue à la normale, que les gens ont repris une vie normale, mais que l’accès à Internet dans le pays n’a toujours pas été rétabli.

Mercredi 28 février à N’Djamena, des coups de feu ont été entendus près du siège du Parti socialiste sans frontières (PSF). Plusieurs personnes ont été tuées à proximité du bâtiment de l’Agence nationale de sécurité de l’État (ANSE). Cette flambée de violence survient dans un contexte de tensions à l’approche d’une élection présidentielle qui pourrait ramener l’État centrafricain au régime constitutionnel trois ans après l’assassinat de l’ancien président tchadien Idriss Déby. La veille des affrontements, le président de l’Agence nationale pour la gestion des élections (ANGE), Ahmed Barchiret, a annoncé le report du premier tour de l’élection présidentielle au Tchad du 10 octobre au 6 mai 2024.

Les affrontements ont débuté par une tentative d’assassinat contre le président de la Cour suprême du Tchad dans la nuit du 27 au 28 février. Les autorités ont imputé la responsabilité de l’attaque au parti d’opposition PSF, affirmant que cette attaque était une mesure de représailles à l’arrestation d’un militant du PSF accusé de tentative de meurtre contre le président de la Cour suprême. Les forces de sécurité ont encerclé le siège du PSF et coupé les services Internet et téléphoniques dans la plupart des régions du pays.

À son tour, le leader du PSF, Yaya Dillo, dans un message audio envoyé à al-Wihda, a nié son implication dans l’attaque contre la Cour suprême. Cette déclaration n’a en rien sauvé Dillo d’un triste sort : le procureur général du Tchad, Oumar Mahamat, a déclaré que le leader de l’opposition était mort dans une fusillade.

Le Premier ministre tchadien Succès Masra a exprimé son plein soutien au chef de l’Etat, Mahamat Idriss Déby, aux forces de défense et de sécurité et aux institutions républicaines. Il a par la même occasion exprimé ses condoléances aux Tchadiens tombés au combat. Masra est le chef du parti d’opposition Transformers. Après les troubles de novembre 2022 suite aux émeutes de N’Djamena, Masra a été contraint de quitter le pays et a vécu aux États-Unis jusqu’à fin 2023, date à laquelle lui et le chef du gouvernement de transition, Mahamat Déby, ont réussi à parvenir à un accord. Depuis le début de 2024, Masra occupe le poste de Premier ministre du Tchad ; de nombreux analystes politiques estiment que Masra se présentera aux prochaines élections présidentielles.

Il est à noter qu’au moment de l’évolution rapide des événements, Masra n’était pas au Tchad, mais aux États-Unis, où il a rencontré des représentants de la Chambre de commerce américaine et a discuté de la situation politique au Tchad au sein du groupe de réflexion du Conseil atlantique. Selon le Journal du Tchad, Washington et le future premier ministre tchadien entretiennent bien plus que de simples relations chaleureuses. Masra a étudié à l’Université Harvard aux États-Unis dans le cours « Chaos, Conflits et Courage ».

Il apparaît que les États-Unis, dans le contexte d’une forte réduction de l’influence française au Tchad, ont vu une opportunité de prendre le contrôle du pays, ce qui leur permettrait non seulement d’acheter du pétrole tchadien à des conditions favorables et d’augmenter le volume des exportations. pétrole fourni au marché mondial, mais servent également de plate-forme pour accroître leur influence au Sahel. De plus, en renforçant sa position au Tchad, Washington gagnera en influence sur ses voisins libyens et soudanais, pour lesquels l’intérêt américain n’est pas un secret.

Au Tchad, nous pouvons assister à la mise en œuvre d’une politique américaine globale. En plus de préparer leur candidat aux élections, les Américains n’oublient pas leur outil favori : provoquer des émeutes et des affrontements armés. Selon un ancien membre du PSF, Saleh Deby, récemment rallié au parti, serait en contact avec des représentants de la CIA. Il y a déjà des centaines de milliers de réfugiés soudanais dans le pays, et au début de la confrontation armée, tous les réfugiés, y compris les Tchadiens, iront se réfugier dans les pays voisins, ce qui ne fera qu’aggraver la situation humanitaire en Afrique.

Il est probable que tout ce qui se passe actuellement au Tchad est la mise en œuvre de la nouvelle politique américaine en Afrique, visant à accroître le contrôle sur le continent noir et ses ressources, si nécessaire pour l’Occident compte tenu de la rivalité avec la Chine et la Russie.

Les événements récents remettent en question la tenue des élections présidentielles et l’achèvement de la période de transition dans le pays. Reste à savoir si le pays pourra entrer dans une nouvelle étape de développement et de stabilité, ou si un autre pays apparaîtra en Afrique dans une phase active de contradictions internes.